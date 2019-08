Galerias entupidas favoreceram alagamentos Segundo a Semov, trabalho de limpeza deveria ter sido feito no ano passado.

A limpeza das galerias deve ser iniciada sempre nos meses de setembro e outubro, segundo o titular da Semov, Demétrio Torres. Entretanto, não foi o que aconteceu em 2008, segundo ele. Resultado: na primeira chuva do novo ano, em poucas horas, as ruas de Natal estavam alagadas.



Retardada a limpeza para janeiro, o secretário diz que acelera o trabalho com aumento das equipes e contratação de empresas terceirizadas.



“Normalmente eram cerca de 50 pessoas envolvidas na limpeza, mas vamos aumenta esse número e distribuí-las em vários pontos de Natal”, comentou.



De início, a limpeza e reparação estão sendo feitas nos lugares mais danificados pela chuva. Os bairros de Tirol e Petrópolis são as prioridades neste momento, mas toda a cidade será beneficiada.



“Estamos trabalhando junto com a Urbana para que, nos próximos 60 dias, esteja tudo pronto”, diz o secretário.