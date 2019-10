Sedes da Copa do Mundo de 2014 serão anunciadas no dia 20 de março Doze cidades serão escolhidas para sediar a Copa. A visita a Natal será no próximo dia 6.

Em um encontro no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira (29), o presidente da FIFA Joseph Blatter anunciou que os nomes das 12 cidades que irão sediar a Copa do Mundo de 2014 serão anunciados no próximo dia 20 de março.



Na reunião estiveram presentes também o presidente Luís Inácio Lula da Silva, o presidente da Confederação Brasileria de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira e o ministro do esporte, Orlando Silva Jr.O ministro garantiu, ainda na reunião, que já estão garantidas duas sedes, uma no Pantanal e a outra o no Amazonas.



De Brasília, o presidente Ricardo Teixeira e o presidente Joseph Blatter seguiram para Assunção, para participar da reunião da Conmebol. Da capital paraguaia, o presidente Blatter segue para Zurique, e o presidente Ricardo Teixeira se integra à comitiva do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 que começa nesta sexta-feira, por São Paulo, a vista de inspeção às cidades candidatas a 2014.



No dia 6 de fevereiro, o grupo formado por representantes da FIFA e CBF fará um sobrevoo sobre Natal para analisar a estrutura para o Mundial do Brasil. A capital potiguar é uma das fortes candidatas a cidade-sede.