O prefeito reeleito de Macau, Flávio Veras (PMDB), entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a insenção do pagamento de multa de R$ 10 mil, resultado da distribuição irregular de cestas básicas durante a campanha eleitoral ano passado.Veras afirma que a aplicação da multa, determinada pelo juiz eleitoral em primeira instância e confirmado pelo Tribunal Regional, não havia sido pedida pelo Ministério Público, que também avaliou o caso.O recurso será julgado pelo ministro Eros Grau e ainda não tem data confirmada.



* Com informações do TSE