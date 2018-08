Ajudado, Corinthians vence e 'encerra' temporada com título da Série B Com as derrotas de Criciúma e Fortaleza, o América se mantém fora da "zona de perigo"

A Série B é do Corinthians. Em uma tarde perfeita, o "time sensação" do campeonato conquistou seu objetivo secundário: duas rodadas depois de garantir o acesso, a equipe alvinegra faturou o título da Segundona e fez nova festa. O troféu foi assegurado com a vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, e graças ao tropeço do Avaí diante do CRB.



Os resultados deste sábado mantiveram o América de Natal fora da zona de rebaixamento, pois tanto Criciúma, 0 a 2 Cortinthians e Fortaleza, 0 a 2 Santo André, equipes que poderiam ultrapassá-lo, perderam e se mantiveram na zona de rebaixamento. O clube natalense joga sua sorte definitiva na terça-feira, quando enfrenta a equipe do Gama, no estádio Machadão, em Natal. A rodada de número 34 se completa às 20h40 (horário de Brasília, 19h40 em Natal),. com a partida ABC x Barueri, no Frasqueirão.



Líder desde a segunda rodada, dono do melhor ataque, da melhor defesa e derrotado apenas duas vezes, o Corinthians completou nesta tarde seu passeio pela Segundona. Com quatro rodadas de antecedência, confirmou o que todos esperavam e "encerrou" sua participação no torneio. Agora, só cumprirá tabela.



Com gols de Chicão e Cristian, o Corinthians dominou todo o primeiro tempo e boa parte do jogo neste sábado. Assim, chegou sem maiores dificuldades aos 76 pontos, marca que não pode mais ser alcançada por ninguém. O Avaí, que poderia adiar a festa alvinegra, colaborou com os paulistas e só empatou com o rebaixado CRB, em Maceió.



A comemoração corintiana, contudo, foi compatível com o triunfo alcançado. Considerado uma obrigação, o título não empolgou tanto os torcedores como o retorno à elite. "Não é mole não, ganhar a Série B não é mais que obrigação", gritaram os corintianos das torcidas organizadas em Criciúma. Já os "comuns" festejaram normalmente, gritando "é campeão".



Os jogadores, como disseram ao longo de toda a temporada, valorizaram a conquista. Não ficaram tão eufóricos com o troféu da Série B, mas foram na direção da arquibancada e comemoraram agraçados ou no alambrado. "É meu primeiro título como profissional e estou muito feliz. Vamos festejar", disse o atacante Dentinho.



Apesar da importância do jogo para o Criciúma em sua luta contra a degola, foi o Corinthians que mandou no início da partida, deixando clara a diferença técnica entre os times. Herrera, Chicão e Douglas tiveram as primeiras três chances de gol e assustaram os anfitriões. Do outro lado, enquanto isso, a única ameaça a Felipe foi o fogo nas faixas trazidas pelos torcedores.



Por mais de cinco minutos, as faixas ficaram queimando atrás do gol do corintiano, que reclamou com a arbitragem da excessiva fumaça. Extintores, então, foram utilizados para apagar o fogo. O "fogo corintiano", contudo, continuou o mesmo, até que o placar foi aberto.



Zagueiro-artilheiro, Chicão aproveitou cobrança de falta de André Santos e anotou seu décimo gol na Série B, empatando com Herrera e ficando atrás apenas de Dentinho. No embalo do camisa 3, Cristian também fez o seu. Douglas fez bonito lançamento e o volante tocou na saída do goleiro: 2 a 0.



Se já estava animada com os gols alvinegros, a torcida corintiana aumentou sua festa aos 38min, quando o sistema de som do Heriberto Hulse anunciou o gol do CRB diante do Avaí. Imediatamente, os gritos de "é campeão" foram entoados pelos visitantes.



No segundo tempo, com Zulu no ataque, o Criciúma melhorou. Felipe teve mais trabalho e fez sua parte. O Corinthians, por sua vez, passou a jogar como gosta, explorando os contra-ataques. André Santos e Douglas tiveram boas chances, mas desperdiçaram. Mas a vitória e a festa já estavam garantidos. O Corinthians é campeão da Série B e deixa o Criciúma na zona de rebaixamento.



CRICIÚMA

Vinícius; Luis André, Cláudio Luiz, Éverton e Mateus; Basílio, Coutinho, Luciano Bebê e Marcelo Rosa (Canindé); Luis Mário (Alexandre Acerola) e Jardel (Zulu)

Técnico: Gonzaga Milioli



CORINTHIANS

Felipe; Alessandro, Chicão, William e André Santos; Cristian, Elias, Douglas (Diogo Rincón) e Morais (Wellington Saci); Dentinho (Bebeto) e Herrera

Técnico: Mano Menezes



Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Árbitro: Márcio Chagas da Silva (RS)

Auxiliares: Julio Cesar Rodrigues Santos (RS) e Alexandre Pruinelli Kleiniche (RS)



Resultados da 34ª rodada



Terça-feira

Gama-DF 2 x 2 América-RN

Marília-SP 1 x 0 Vila Nova-GO

Paraná-PR 2 x 3 São Caetano-SP



Sexta-feira

Ponte Preta-SP 1 x 0 Juventude-RS

Ceará-CE 0 x 0 Bragantino-SP

Bahia-BA 1 x 0 Brasiliense-DF



Sábado

CRB-AL 1 x 1 Avaí-SC

Santo André-SP 2 x 0 Fortaleza-CE

Criciúma-SC 0 x 2 Corinthians-



Com informações do UOL Esporte