Samu não tem apoio da polícia no combate ao trote

Segundo o diretor do Ciosp, Capitão Macedo, o Samu é responsabilidade do município e por isso não recebe o apoio da Polícia Militar, que utiliza um sistema interno de investigação. “Como os Bombeiros, Itep e vários outros órgãos são estaduais e já estão integrados ao nosso sistema, fazemos a investigação”, justificou Macedo.De acordo com Macedo, repetitivas chamadas de um mesmo número é a primeira evidência de trote. A partir disso, uma equipe especializada no assunto retorna as ligações.O Samu conta com um identificador de chamadas que, junto aos telefonistas, já identificaram muitas chamadas vinda de escolas. “Cerca de 80% são crianças de até 12 anos”, aponta o coordenador administrativo, Kleiber Rodrigues.Apesar de as crianças passarem mais trotes, os adultos fazem as ligações mais perigosas. Segundo Kleiber, elas ligam com brincadeiras e cantando, mas os adultos contam histórias bastante verídicas.“ O fato é que deslocamos uma UTI para um lugar sem nenhum ocorrência, enquanto tem gente precisando”, lamenta Kleiber.Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que no Nordeste, de cada dois telefonemas para o Samu, um é trote. Nas regiões Sul e Centro-Oeste, o problema é só um pouco menor. No Sudeste, um trote a cada três telefonemas. É na região Norte que os trotes incomodam menos: um em cada dez telefonemas para o Samu.