Pequenos e médios investidores têm espaço "Quarenta e oito empresas demonstraram interesse em participar da rodada de licitações", diz o superintendente de Promoção de Licitações da ANP, Paulo Alexandre.

De acordo com o superintendente de Promoção de Licitações da ANP, Paulo Alexandre, há espaço para pequenos e médios investidores no mercado de petróleo e biocombustíveis mesmo se tratando de um setor que movimenta grandes valores.



Ainda segundo o superintendente, a tecnologia favorece a esses investidores. "Nos EUA mais de 40 mil das áreas estão nas mãos dos pequenos produtores. A tecnologia, hoje, é dominada pelas universidade, pelo pequeno investidor", fala.



Até sexta-feira (14), 48 empresas demonstraram interesse em participar da rodada de licitações que acontecerá em dezembro no Rio de Janeiro.



"Temos empresas 'A', empresas médias, e pequenas interessadas nas licitações. Creio que vamos ter uma rodada que até já ultrapassa nossas expectativas", disz Paulo Alexandre.