Femurn irá reunir prefeitos eleitos

Prefeitos eleitos e reeleitos que irão assumir a partir do próximo dia 1º de janeiro irão discutir e ampliar as informações sobre gestão, nos dias 4 e 5 de dezembro, durante o II Seminário dos Novos Gestores.A organização do evento está por conta da Confederação Nacional dos Municípios, com apoio da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn).O seminário será no Praia Mar Hotel, em Natal. Na oportunidade os prefeitos, vice-prefeitos e assessores tomarem conhecimento dos principais entraves da gestão municipal, bem como os avanços do movimento municipalista.As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site dos “Novos Gestores”. Os prefeitos que fizerem a inscrição no seminário antecipadamente garantem a sua hospedagem gratuita durante o evento. Outras informações e inscrições através do endereço eletrônico http://novosgestores.cnm.org.br