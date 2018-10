Eduardo Rocha desafia ABC para amistoso de "encerramento"

Vlademir Alexandre Um ABC x América "tira-teima", desafio lançado por Eduardo Rocha

Rocha disse que toparia até fazer o jogo no Frasqueirão, desde que a diretoria do alvinegro topasse dividir tudo por igual, dispensando as famosas taxas cobradas. Para o dirigente rubro seria uma boa oportunidade para fazer uma promoção que agradasse às duas torcidas, e poderia até ser feito sorteio de brindes.O desafio seria em disputa de uma taça, tipo encerramento da temporada, para que se defina o vencedor. "A situação se apresentou, ou se apresenta, diante do acirramento das últimas rodadas da diferença mínima de um para o outro, seria uma boa oportunidade fazer esse jogo tira-teima", disse.Eduardo Rocha falou de outros assuntos, e fez questão de dizer que o G-4, grupo que administra o clube, pode até na permanecer na condição diretiva, mas é claro que continuam no clube, até porque, por intermédio de suas empresas - Destaque, Cavaleiros do Forró e Nutriday - contratos de patrocínio já foram renovadas. "Ele não tem como sair", disse sorrindo.Quanto ele, Eduardo disse se considerar um dirigente de sempre. "Desde que me entendo por gente estou dentro do América, algumas vezes mais, outras vezes menos atuante, mas sempre presente", disse.Quando o assunto foi prejuízo, Eduardo Rocha deu razão ao presidente do ABC, Judas Tadeu, que afirma que o clube pode amargar déficit de mais de R$ 1 milhão. "Olha, se não fossem nossos patrocinadores, acho que estaríamos beirando os R$ 800 mil no vermelho", confessou