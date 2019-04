Vereadores encontram Micarla de Sousa em meio à indefinição sobre sucessão na Câmara

Luana Ferreira Micarla de Sousa: "Todos estão livres".

Entre votos de feliz Natal e feliz Ano Novo, os futuros legisladores conversavam sobre os próximos passos do movimento pela ética que reúne dez dos 21 vereadores que comporão a Casa a partir de 2009. Segundo o futuro vereador Ney Júnior (DEM) e integrante do grupo, haverá uma “prévia” ainda hoje (23) para decidir os pré-candidatos à presidência da Câmara.O grupo faz oposição à reeleição do atual presidente, Dickson Nasser (PSB), denunciado pelo Ministério Público pelo envolvimento na Operação Impacto. Paulinho Freire (PP), vice de Micarla, tem trabalhado pela reeleição.A prefeita eleita não tocou no assunto em sua fala aos futuros vereadores. Ela garantiu aos convidados ampla participação nas decisões da Prefeitura, disse que Executivo e Legislativo devem caminhar lado a lado e pediu uma relação “harmônica” entre os dois.“A oposição também é importante para democracia”, defendeu. Sobre a sucessão da Câmara Municipal, a pevista repetiu que não pedirá votos a ninguém. “Todos estão livres”.