América contrata atacante Lúcio, ex-Sport Jogador deve chegar ao novo clube na quarta-feira (28) e logo será integrado ao elenco.

A direção do América anunciou a contratação do atacante Lúcio, de apenas 23 anos, que estava no Sport. Antes o jogador atuou pelo Centro Sportivo Paraibano. Ele é canhoto e tem 1,84m.



Confira a ficha do atacante Lúcio, que hoje pela manhã foi anunciado pela diretoria como novo reforço do América para a temporada de 2009.



Nome: Lúcio Teófilo da Silva

Apelido: Lúcio

Posição: Atacante

Idade: 24 anos

Altura: 1,84

Peso: 80

Naturalidade: Guarabira - PB

Nascimento: 02/07/1984

Clubes: CSP-PB, Guarabira–PB, Matsubara–PR, Nacional de Patos–PB, Novo Hamburgo–RS, Nacional de Patos–PB, CSP-PB e Sport Recife-PE



Fonte: Blog Vermelho de Paixão