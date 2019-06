Soares gostou de enfrentar o América na estréia Apesar do pouco tempo de treino, o Macau está praticamente pronto para o Estadual.

O técnico José Soares não esconde de ninguém que gostou de ter o América como adversário na primeira partida do Estadual, dia 21, mesmo sendo a partida em Natal. O Tubarão das terras das salinas vem fazendo trabalho de preparação a apenas cinco dias, mas nem isso tira a confiança e empolgação do plantel, formado por uma mescla de jovens e experientes jogadores.



E já neste domingo (11), o treinador Soares, ex-craque do futebol potiguar, e passagens vitoriosas por América, Alecrim e ABC, entre outros, vai testar seu grupo em amistoso contra uma equipe amadora da região salineira. A ordem é recuperar o tempo perdido, já que havia uma incerteza sobre a participação do clube no Estadual.



Conhecedor do futebol potiguar, e já tendo trabalhado em vários clubes na Série A e Série B de nosso Estado, José Soares sempre "cata" bem seus valores e consegue formar boas equipes, podendo destacar o Potyguar de Currais Novos, São Gonçalo e próprio Macau. Seu plantel no Macau hoje está composto por vários conhecidos valores de nosso futebol: William e Gilson (goleiros); Cristiano, Humberto e Nôni (alas); Joatan, Demir, Rafael e Alemão (zagueiros); Henrique, Zicarlo e Bruno Potiguar (volantes) ; Mayle, Eduardo e Luís Carlos (meias); e Nino Potiguar, Lanzinho e William Carioca (atacantes).



