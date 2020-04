Governadora recebe homenagem da bancada federal em Brasília

A govenadora Wilma de Faria foi homenageada por parlamentares da bancada federal hoje à noite (17), em Brasília, pela passagem do seu aniversário. Em mesa do Lakes Restaurante, estiveram presentes os deputados Henrique Eduardo Alves (PMDB), João Maia (PR), Sandra Rosado (PSB), Fátima Bezerra (PT) e Fábio Faria (PMN).Wilma de Faria viajou para Brasília um dia após ler a mensagem anual do governo na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, na última segunda-feira (16).A sessão solene foi marcada pelo embate da governadora com o deputado Robinson Faria (PMN), presidente da AL, por causa do remanejamento de recursos do Orçamento Geral do Estado para 2009.A governadora reclamou de mudanças aprovadas pelos deputados que teriam "desconfigurado" ações do governo e o presidente da AL pediu respeito às decisões do legislativo.Segundo fontes de Brasília, o clima entre Wilma de Faria e Robinson Faria melhorou após atuação de interlocutores tanto de um lado da governadora como do parlamentar do PMN.A governadora terá uma reunião com o presidente Luis Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (19), quando vai tratar da construção de um terminal portuário de granéis em Porto do Mangue, por meio de uma PPP (Parceria Público Privada).