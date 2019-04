CEPE e Baraúnas disputam a final do futebol master

No sábado (27) será disputada a final do Campeonato de Futebol Master 2008 entre o Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE) e o Baraúnas. A partida marcada para as 15h30 no Estádio Osman Camilo, em Dix-Sept Rosado, conta com a presença de jogadores como De Leon, Vivi, Júnior Xavier , China, Noelder e Gutinha.Ao todo, sete times disputaram o título do Estadual de 2008. América, ABC, Potiguar de Parnamirim, Baraúnas, Macau, Arsenal de São José de Mipibu e CEPE participaram da fase da única fase do campeonato. As partidas fora disputadas no Jiqui, em São José de Mipibu, Baraúnas, no CT do América e nas preliminares dos jogos de ABC e América pelo Campeonato Brasileiro.Para o coordenador do evento, Álvaro Brito, o Campeonato de 2008 quebrou a hegemonia de América e ABC, este último campeão em 2007. “Foi um campeonato muito disputado e de um nível muito bom”, disse.O coordenador ainda ressaltou a importância do evento para o público mais saudosista. Para ele, boa parte do público preenche as arquibancadas para ver novamente os craques do passado.Ao final da partida, serão entregues a premiação aos destaques da competição. O Troféu Ribamar Cavalcanti para o campeão; Troféu Edson Capitão - Vice Campeão; Troféu Reinaldo - Artilheiro; Troféu César Etcheverry - Goleiro Menos Vazado; Troféu Danilo Menezes - Craque da Final e ainda 30 medalhas para o campeão e 30 para o vice-Campeão.

Dificuldades

Álvaro destacou a dificuldade em realizar um campeonato de master no Rio Grande do Norte. Ele explicou que os próprios atletas e organizadores arcam com os custos da organização e dos jogos. “ Não temos apoio e os atletas que participam dos jogos têm que tirar o dinheiro do bolso para poder jogar”, revela.Mesmo com a dificuldade, o coordenador afirmou a intenção em realizar a competição em 2009. Para isso, uma reunião entre o presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol e os organizadores deve acontecer. O objetivo é iniciar o Campeonato 2009 já no primeiro semestre do próximo ano.