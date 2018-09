Saúde alerta para controle da Diabetes

Camilla Káteb Caminhada marcou o Dia Nacional de Combate à Diabetes.

Durante toda semana vários grupos de idosos, hipertensos e diabéticos vão sensibilizar a população a fim de controlar a diabetes adotando práticas saudáveis de viver, com programações que foram desenvolvidas em vários pontos da cidade.De acordo com Antônio Marques, presidente da Associação dos Diabéticos e Hipertensos, e idealizador das caminhadas, a diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, não existe cura, mas pode ser controlada. O diabético pode e deve levar uma vida normal, através da alimentação adequada, exercícios físicos e medicamento se necessário.“Hoje em dia, aumentou o número de crianças com a doença. Isso é fruto da falta de brincadeiras nas ruas, e a falta de interesse por outras crianças para brincar nas escolas, nos pátios, além da grande facilidade em se ingerir bobagens. Os pais não têm um controle como saber se os filhos estão se alimentando correto. Temos que reeducar os jovens de hoje com mais atividades, e melhoria na alimentação”, declara Antônio.A sensibilização continua durante toda a manhã desta sexta-feira (14), na sede da ADHERN, que fica na Avenida Rio Branco, Cidade Alta. Lá os profissionais e os grupos de diabéticos, hipertensos, idosos, de unidades dos cinco Distritos Sanitários, estarão envolvidos na campanha participando de palestras, exibição de filmes, avaliação nutricional, alongamento, verificação de pressão arterial, glicemia de jejum e colesterolemia, além de atividade educativa.