Trajeto que será percorrido pela comissão da Fifa está definido A comissão da Fifa/CBF chega ao aeroporto às 15h50. Às 16h, o grupo se divide e segue uma parte por via terrestre e outra em um helicóptero.

“Está tudo cronometrado para a visita. Agora é esperar que Natal consiga ser um das sedes da Copa (2014)”. A declaração é do secretário municipal de Defesa Social, Sérgio Leocádio, que ensaiou o trajeto nessa quinta-feira (5).



A comissão da Fifa/CBF chegará ao Aeroporto Augusto Severo às 15h50. Dez minutos será o tempo máximo para as autoridades do Estado recepcionarem os técnicos. Exatamente às 16h, o grupo se divide e segue uma parte via terrestre e outra em um helicóptero.



Uma equipe com quatro técnicos fará um sobrevôo pelas vias de acesso da cidade, incluindo a Via Costeira. Depois do sobrevôo, de 30 minuutos, aproximadamente, a equipe segue para o Hotel Ocen Palace, local que será utilizado para apresentações técnicas e contato com a impressa.



A outra parte da comitiva, em que vai estar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ricardo Teixeira e as autoridades locais, seguirá pela BR 101, avenida Engenheiro Roberto Freire e Via Costeira até o Ocen Palace. Segundo Sérgio Leocádio, o trajeto está calculado para ser percorrido em 15 minutos.



No hotel, os membros da vistoria técnica participarão de uma apresentação do projeto da arena, a portas fechadas. Em uma sala Vip, as autoridades aguardarão o término da explanação, que será de 20 minutos.



Mais 20 minutos de cofee break — a saída do Ocen Palace está prevista para as 17h — e todos voltarão ao Augusto Severo. No local, a comitiva escutará informações sobre o Aeroporto de São Gonçalo, com duração de 20 minutos.



A saída da comissão da Fifa/CBF de Natal rumo a Fortaleza (CE), onde fará o mesmo trabalho de inspeção, está prevista para 18h30. A visita da comissão no Nordeste inclui também uma passagem por Recife.



Policiamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disponibilizará oito motociclistas e mais duas viaturas para acompanhar o trajeto da comitiva. A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STTU) e a polícia cederão mais quatro batedores.



Impressa

Apenas o Ocen Palace terá uma área reservada à impressa. Os assessores da comissão e de Ricardo Teixeira levarão as informações até os repórteres. Mas Sérgio Leocádio acredita que o presidente da CBF falará pessoalmente com a impressa.