Santo André volta à Série A Derrota do Vila Nova garante acesso para elite do futebol brasileiro.

Após a derrota do Vila Nova por 3 a 1 para o Corinthians neste sábado, no Pacaembu, a Série B tem mais um time classificado para a divisão de elite do próximo ano. O Santo André se juntou ao campeão Corinthians e ao Avaí.



Com uma bela campanha, a equipe do Grande ABC ocupa a terceira posição na tabela de classificação, com 64 pontos, e já está assegurada na Série A em 2009.



No retorno a São Paulo, depois do Santo André encarar o Ceará, em Fortaleza, o técnico Sérgio Soares, que chegou a ser carregado pelos torcedores no aeroporto de Congonhas, comemorou o feito dos seus comandados.



"A gente ainda não tem dimensão do que colocar o Santo André na Série A vai nos proporcionar. Estar entre os 20 melhores times de um país pentacampeão mundial não tem preço", disse o treinador.



Site do Santo André