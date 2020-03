Baile das Kengas abre oficialmente o carnaval de Natal

O tradicional Baile das Kengas abriu oficialmente o carnaval de Natal ontem (13) com tudo o que uma folia precisa: fantasia, alegria, diversidade, música para não deixar ninguém parado e muitas performances.À chegada de cada Kenga, imprensa e dezenas de curiosos se amontoavam em frente ao Clube América, que voltou a sediar a folia depois de duas tentativas equivocadas de mudança.“O que eu mais gosto é ver vocês da imprensa nos entrevistando e a sociedade compartilhando dessa alegria” contou Camila Jambo, “prima da Camila Pitanga”, depois de fazer caras e bocas para os fotógrafos.Além de Camila estavam Shanaya, Jarita, A Dama de Ouro, a rainha do baile de 2008, e tantos outros travestidos conhecidos e desconhecidos, muito bem produzidos, extremamente felizes.“A sensação é de liberdade; aqui a gente pode mostrar quem a gente é”, comentou Capitu, que vestia apenas um tapa-sexo dourado no estilo das sambistas cariocas.Enquanto as Kengas se deliciavam com a atenção do público lá fora, no clube a noite fervia com Khrystal e banda cantando músicas antigas de carnaval. Apesar de o público GLBTS (gays, lésbicas, bissexuais, travestis e simpatizantes) dominarem o salão, havia gente de todos os estilos e idades, fantasiados ou não, botando o bloco na rua.A sexta-feira 13 inspirou muitas fantasias de bruxas, mas também havia mulher gato, jogo de cartas, cowboy, índio americano, arlequim, palhaços e até Wilma de Faria, que pedia ao Rio Grande do Norte mais tolerância à diversidade.O rei momo e a rainha do carnaval saudaram os foliões e nesta edição do evento foram nomeadas a DJ Karol Posadski madrinha dos artistas e a radialista Moniquinha, madrinha do bloco. Ainda tocaram Iggor Dantas e a banda Perfume de Gardênia. A festa acabou com os primeiros raios de sol.