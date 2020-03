Semsur aumenta valor da obra do calçadão

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) adicionou cerca de R$ 140 mil ao contrato da Construtora Vecon Ltda, empresa responsável pela reforma dos calçadões das Praias dos Artistas e Ponta Negra, para dar continuidade à obra.Segundo a publicação do Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira (17), o ajuste de 49,81% no valor do contrato original (R$ 284.136,89) é necessário em razão do surgimento de novos serviços, não previstos inicialmente.O secretário da Semsur, João Bastos, afirmou que a empresa fez uma nova medição e se fez necessário esse reajuste. Sobre o pagamento da Vecon, que estava atrasado no início de janeiro, o titular da pasta afirma que o dinheiro já foi acertado na semana passada.Em janeiro, João Bastos explicou que o custo da obra era de R$ 570 mil, mas R$ 181 mil não foram pagos à empresa pela gestão anterior.O DOM de hoje também trouxe a interdição oficial do deck da Ponta do Morcego, estrutura de madeira construída em 1996 para o tráfego de pedestres, na Praia do Meio, interditada desde a semana passada, após um laudo emitido pela Semsur.“Pretendemos retirar a estrutura do local, mas não sabemos ainda o que vai ficar no lugar. Faremos alguns projetos para levar à prefeita”,disse João Bastos.