Pratodomundo começa hoje (22) Festival Gastronômico do Beco da Lama prossegue nos próximos sábados (29 e 6/12) com música e comida no Centro da Cidade.

Começa neste sábado (22) a quinta edição do Pratodomundo - Festival Gastronômico do Beco da Lama, a partir de 12h, no Centro da cidade.



Durante os próximos sábados (29/11 e 6/12), os freqüentadores e boêmios do Beco da Lama terão a oportunidade de saborear os pratos que fazem parte da competição gastronômica a preços populares (no máximo R$ 10).



E ainda uma programação cultural com mostras de artes plásticas e muita música, tudo gratuito.



A música hoje será por conta das bandas Dusouto e Orquestra Boca Seca, a partir das 17h.



Próximo sábado (29), será a vez de Zé Caxangá e Banda e do lançamento do DVD ao vivo da final do MPBeco - Festival de Música do Beco da Lama.



O encerramento, no sábado (6/12), será marcado pela sétima edição do Carnabeco, o carnaval fora de época do Beco da Lama.



Além da banda de frevo, será realizado um show com Isaque Galvão e o Canteiro do Samba, terminando com a premiação dos vencedores do Pratodomundo.





Os bares participantes farão mostras de artes plásticas durante o Festival.



O Pratodomundo e o Carnabeco são uma promoção da Sociedade dos Amigos do Beco da Lama e Adjacências (Samba) e conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Fundação José Augusto; da Prefeitura do Natal, pela Fundação Cultural Capitania das Artes; do SEBRAE ,por meio da Agência Cultural; e da Offset Gráfica e Editora.