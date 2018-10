Figueirense bate Náutico em jogo de sete gols e se mantém vivo O time catarinense ocupa agora o 17º lugar, justamente atrás do Náutico, 16º com 40 pontos.

Na estréia do técnico Pintado, o Figueirense manteve viva a chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Náutico, nesta quinta-feira à noite, em um jogo de sete gols. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a equipe catarinense bateu os pernambucanos por 4 a 3, chegou aos 38 pontos e ultrapassou Portuguesa (36) e Vasco (37).



O resultado, porém, não foi suficiente para tirar o Figueira da zona do rebaixamento. O time ocupa agora o 17º lugar, justamente atrás do Náutico, 16º com 40 pontos.



FIGUEIRENSE

Wilson; Alex, Gomes (Rodrigo Fabri) e Bruno Perone; Anderson Luís, Diogo, Marquinho, Cleiton Xavier (Wellington Amorim) e William Matheus; Rafael Coelho (Ricardinho) e Tadeu.

Técnico: Pintado



NÁUTICO

Eduardo; Vagner, Adriano e Titi; Ruy, Hamilton, Ticão (Geraldo), William e Everaldo (Valdeir); Felipe e Gilmar (Reinaldo).

Técnico: Roberto Fernandes



Data: 20/11/2008 (Quinta-feira)

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Wallace Nascimento Valente/ES

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires/ES e José Ricardo Maciel Linhares/ES



Com informações do UOL Esporte