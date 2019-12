Natiruts faz show em Natal sábado

Divulgação Banda tem 15 anos.

Natiruts é formado por Alexandre Carlo (voz e guitarra), Izabella Rocha (voz), Kiko Peres (guitarra), Luís Maurício (baixo e voz), Juninho (bateria) e Bruno Dourado (percussão e voz).A banda brasiliense foi formada em 1994, inicialmente, com o nome Nativus e, em 1997, lançou o CD "Nativus". Nele, todas as composições eram de autoria do cantor e guitarrista Alexandre Carlo, destacando-se no disco os hits "Liberdade pra dentro da cabeça" e "Presente de um beija-flor".

Em 1999 o grupo passou a se chamar Natiruts e lançou "Povo brasileiro", CD produzido por Liminha. O disco manteve a linha do reggae roots, isto é, o reggae tradicional popularizado por nomes como Bob Marley e Peter Tosh.No ano de 2001 lançou o CD "Verbalize", destacando-se as faixas "Andei só", "Discípulo de Mestre Bimba", "Eu luto" e a faixa-título "Verbalize". No ano de 2002 o grupo lançou o CD"Qu4tro", disco no qual interpretou 12 faixas de reggae raiz (reggae roots).A banda brasiliense defende o reggae de raiz, mas incorporou ao som uma grande influência brasileira. Quando ainda chamava-se Nativus, o grupo vendeu 40 mil discos independentes com o sucesso "Presente de um beija-flor", até ser contratada pela EMI. A nova edição do disco, Nativus, vendeu 450 mil cópias.O segundo disco, "Povo brasileiro", foi produzido por Liminha e, como o reggae de Bob Marley, tem músicas com mensagens de alto teor político, como "Proteja-se e lute" e "Povo brasileiro".

Natiruts ressurge com "Nossa Missão", lançado em 2005. Neste disco, produzido pelo próprio Alexandre, vocalista e principal compositor do grupo, o grande diferencial é a aproximação com o Dub, a vertente mais psicodélica do reggae, que incorpora experimentações, sem contenção na adição de efeitos, como Delays e Reverbs, surgida na Jamaica dos anos 70.