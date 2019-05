Micarla adota medidas para saber real situação da Prefeitura e concede mais poderes à Semad

Vlademir Alexandre Roberto Lima: mais poder para agilizar trabalho da Prefeitura.

A partir deste sábado (3), o secretário de Administração terá a prerrogativa de determinar a aplicação da legislação de pessoal, como aposentadoria compulsória e por tempo de serviço; exoneração a pedido; licença a funcionário convocado para serviço militar; licença para funcionário dedicar-se à atividade política; licença sem remuneração à funcionária casada com funcionário, na hipótese de ser mandado servir em outro ponto do Estado; ato de demissão por acumulação de cargos e licença gestante.A determinação das funções ao secretário da Semad é justificada como sendo um “instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior agilidade às decisões e aos processos”. As decisões referentes a servidores que continuam sobre competência exclusiva da prefeita, só serão levadas a Micarla após pronunciamento da Semad. A alteração nas atribuições dos secretários, no entanto, não foi o único ponto tratado nos decretos publicados pela prefeita.Para ter um relatório completo dos bens que não têm mais utilidade na Prefeitura, Micarla determinou que todas as secretarias, no prazo de 90 dias, devem informar à Semad todos os bens inservíveis. Após o relatório, o Executivo irá promover um leilão de todos os itens e o dinheiro arrecadado será repassado ao Fundo de Capacitação do Servidor.Além destas informações, as secretarias, autarquias e fundações municipais também deverão promover o recadastramento de todos os servidores ativos, inativos e dos pensionistas. O prazo para o recadastramento também é de 90 dias.Sobre os contratos já firmados pela Prefeitura, a nova prefeita determinou que todas os órgãos da administração pública façam a avaliação e renegociação, observando os preços de mercado e se está ocorrendo o cumprimento dos acordos por parte dos contratados.Em outro decreto, Micarla determina que um grupo de estudo seja formado para realizar o levantamento de todas as dívidas e haveres da Prefeitura. No grupo, estarão membros das secretarias de Tributação, Administração, Planejamento, além da Procuradoria e da Controladoria Geral do município.A prefeita também determinou que outro grupo, composto pela Sempla, Semad e Procuradoria Geral, elabore estudo e propostas sobre cláusulas de sustentabilidade e cláusulas sociais nos contratos em geral, que deverão contemplar especialmente autilização de materiais reciclados ou bens e produtos ecologicamente corretos.Com relação às contratações de bens e serviços, Micarla decretou que, a partir de 180 dias, contados desde este sábado (3), todos os contratos celebrados pelo município para a aquisição de bens e serviços deverão ser precedidos por licitação pública. A medida visa garantir a “disputa justa entre os interessados e a compra mais econômica, segura e eficiente por parte do município”, conforme o texto do decreto publicado.Micarla de Sousa, ainda em decretos publicados nesta edição do DOM, ordena que as secretarias do município firmem termos de ajustamento de conduta com Ministério Público ou entidades privadas; institua a Escola de Gestão Municipal no Centro de Referência em Educação Aluízio Alves, e a suspensão de aquisição de equipamentos e sistemas de informática por 60 dias.