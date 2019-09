Micarla garante apoio do Ministério da Saúde para solucionar crise Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, assegurou a construção de quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) em Natal.

O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, garantiu nesta terça-feira (27), durante reunião com a prefeita Micarla de Sousa, em Brasília, a construção de quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) em Natal, uma das principais metas da atual gestão do município, a serem construídas nas quatro regiões administrativas da cidade. No encontro, a prefeita falou sobre as dificuldades e necessidades da saúde pública na capital potiguar e recebeu a garantia de ajuda do ministério.



“Mostrei ao Ministro que uma das grandes dificuldades que temos na pasta é com relação a falta de recursos humanos”, revelou Micarla de Sousa. A prefeita disse também que existe a necessidade de contratação de pelo menos 165 médicos e outros 163 profissionais como enfermeiros, por exemplo. “Precisamos de médicos, em grande parte para suprir a carência de 26 equipes necessárias para que o Programa de Saúde da Família (PSF) funcione satisfatoriamente em Natal”, completou Levi Jales, presente na reunião ao ministro José Gomes Temporão.



Sobre as UPA´s, o ministro revelou que existe uma linha de financiamento para construção destas unidades, onde o Ministério da Saúde entra com metade do custeio. "O direito a saúde se sobrepõe a qualquer outro direito", destacou o Ministro da Saúde. “Gostaria do empenho do Ministério para que possamos melhorar a nossa infra-estrutura , construir a nossas unidades de saúde, e ter uma gestão de qualidade”, pediu Micarla de Sousa.



A prefeita Micarla de Sousa também apresentou ao ministro a falta de estrutura física para receber os cidadãos, mostrando fotos da unidades de saúde, além da falta de logística e uma gestão verdadeiramente planejada. “Um posto de saúde é um lugar onde as pessoas vão tratar suas dores físicas e emocionais, então, precisam ser bem atendidas", ressaltou Micarla de Sousa.



A chefe do executivo municipal também apresentou durante a reunião a situação de impasse com os anestesistas da rede pública, que tiveram seus contratos encerrados em dezembro do ano passado. Essa situação tem provocado a paralisação de cirurgias urgentes, resultando em risco de morte para a população. “Isso tudo gerou a crise que se apresenta hoje e que exige uma rápida solução. Nosso papel como gestor público, é garantir assistência à população, que é quem mais sofre com o caos”, afirmou a prefeita Micarla de Sousa.



O secretário municipal de saúde, Levi Jales, relatou ao ministro como encontrou a rede de saúde pública. “Temos uma rede sucateada, deficiente de recursos humanos, com salários relativamente baixos, enfim, uma crise de vários anos que agora chegou no limite”, disse Levi Jales.



União de forças

O Ministro José Gomes Temporão se mostrou bastante receptivo em ajudar a solucionar a crise no RN. “É necessário um esforço conjunto entre Município, Estado e União para resolver a crise que se apresenta. Pode ter certeza que trabalharemos juntos pela saúde da população”, garantiu o ministro da saúde. “Precisamos tomar uma decisão agora. É a saúde da população que está em jogo. Estamos lidando com vidas, portanto é urgente que se tome uma resolução”, concluiu Micarla de Sousa.



Também participaram do encontro o presidente do Congresso Nacional, senador Garibaldi Alves Filho, o deputado federal João Maia, o secretário municipal de Saúde, Levi Jales, além da assessora do Ministério da Saúde, Gisele Bahia. “Todos ajudarão”, disse o presidente do Congresso Nacional.