UFRN constrói núcleo de competência em torno da Petrobras

Fotos: Elpídio Júnior Prédio do Nuprar: inauguração está prevista para julho.

São laboratórios de pesquisa aplicada que procuram, entre outras coisas, desenvolver projetos para otimizar e tornar mais econômico e menos poluente a extração, produção e transporte de petróleo e gás. As linhas de pesquisa são em grande parte financiadas pela Petrobras e o próprio prédio, que custará em torno de R$ 20 milhões, incluídos equipamentos, bancadas e armários, também está sendo pago pela empresa.- O Núcleo vem atender a demanda da indústria de petróleo e gás da região em termos de análise química e desenvolvimento de projetos de inovação, e da UFRN na formação de recursos humanos, explica Tereza Newma, coordenadora executiva do Nuprar, cuja gestão inclui também membros da do Centro de Pesquisa da Petrobras (CENPES).São centenas de alunos, entre voluntários, de iniciação científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, e cerca de 60 professores de diversos departamentos que participam diretamente das atividades.- É praticamente a primeira grande experiência multidisciplinar dentro da UFRN, comemora a coordenadora, que é também doutora em química pelo Instituto Politécnico de Toulouse, na França. Ela procura integrar as diversas linhas de pesquisas através de workshops anuais.No prédio "verde", projetado para reaproveitar a água e utilizar a energia solar, os mesmos equipamentos serão usados por linhas de pesquisas diferentes, racionalizando recursos e evitando desperdícios.- Quando você trabalha isolado, perde muito tempo para adquirir a competência que o seu colega vizinho já tem. Na hora em que associa recursos humanos com competência e conhecimentos diferentes, você amplia a velocidade de desenvolvimentos desses projetos, continua Tereza Newma.Além de atender à demanda da Petrobras, com quem estabelece um acordo para participar do lucro nas patentes, o Nuprar representa boas perspectivas para as pequenas empresas que atuam no RN e ainda correm caminhos complicados para descartar ou reaproveitar a água produzida durante a extração de petróleo. Dentre os pesquisadores do Núcleo, um aluno de doutorado se ocupará em fazer a associação entre os diversos estudos já realizados na área e testar novos sistemas. A ideia é construir uma estação de tratamento de água dentro da própria UFRN.Algumas pesquisas já estão em fase mais avançada, como a solubilização de borras e a recuperação avançada de petróleo, comandados pela própria Tereza Newma. Na primeira, que está em fase de teste nos poços de Macaé (RJ), a cientista propõe o uso de soluções para dissolver o petróleo e outros materiais que se depositam em tanques e ductos, limpando-os com segurança ambiental e baixo custo. Hoje, a retirada da borra é feita manualmente, e é necessário que o equipamento pare de funcionar para que seja feita a operação.Em outro estudo, a coordenadora emprega elementos chamados tensoativos para aumentar a pressão dentro dos poços e facilitar a retirada do petróleo derradeiro, que geralmente apresenta dificuldades em sair. Com o novo equipamento que acaba de chegar em seu laboratório, o "Sistema de Fluxo e Confinamento", que simula um poço real, Tereza espera acelerar a obtenção dos resultados e otimizar a extração do óleo em bacias maduras da Bacia Potiguar. É nesse equipamento também que ela começará os estudos usando a rocha encontrada na área do pré-sal, um pedido recente da Petrobras.O Nuprar representa o coroamento da boa relação entre os pesquisadores do departamento de química e a empresa, iniciada há 15 anos. Mesmo sem financiamento, no início da década de 90, os pesquisadores gostavam de trazer para os laboratórios problemas da Petrobras. "Sofríamos um pouco de precaução por fazer pesquisa aplicada, mas essa fase já passou" lembra Tereza.

A cientista

Tereza Newma nasceu no Ceará, onde se graduou e fez mestrado em química na área de produtos naturais. Depois de se casar com um potiguar, a professora migrou da Universidade Federal do Ceará (UFCE) para a UFRN, há 31 anos. Fez doutorado no Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, em tecnologia de tensoativos, área em que atua até hoje.