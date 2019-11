Eleição para presidência da Câmara dos Deputados começa em instantes Disputa será definida com a maioria simples dos presentes. O deputado federal Henrique Alves discursará por 10 minutos e pedirá voto a Michel Temer.

A escolha do novo presidente que comandará a Câmara dos Deputados nos próximos dois anos começa em instantes, em Brasília.



A sessão está marcada para 9h (horário local), e será iniciada com as falas dos deputados Henrique Alves (PMDB), líder do bloco de 14 partidos, Ivan Valente (Psol), Mário Negromonte (PP) e Márcio França (PSB), representante do bloco PSB-PCdoB-PMN-PRB. Com exceção de Henrique Alves, que discursará dez minutos, os deputados terão direito a cinco minutos. A ordem dos pronunciamentos será definida por sorteio.



Buscam a presidência os deputados Michel Temer (PMDB), Ciro Nogueira (PP) e Aldo Rebelo (PCdoB). Todos os candidatos terão direito a falar por 15 minutos. Por fim, o atual presidente, Arlindo Chinaglia, fará um balanço da sua gestão.



Início das Votações

A votação se inicia quando 257 deputados – a maioria absoluta dos 513 parlamentares - chegarem ao plenário. Os presentes se dirigirão às urnas eletrônicas para escolher os ocupantes de sete cargos da Mesa - presidente, 1º vice, 2º vice, 1º secretário, 2º secretário, 3º secretário e 4º secretário - e quatro suplentes de secretários.



Diferente do que aconteceu em outras eleições, ficou acertado que o vencedor poderá ter maioria simples dos presentes. Estima-se que o primeiro turno pode terminar em menos de duas horas.