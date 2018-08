Residência médica oferece 12 vagas em três áreas em 2009 O período de inscrições encerra em 19 de dezembro.

As inscrições para o preenchimento de vagas para a Residência Médica 2009 estão abertas. Para o próximo ano, serão oferecidas seis vagas em Cirurgia Geral no Hospital Walfredo Gurgel, três em Psiquiatria no Hospital João Machado e três em Pediatria no Hospital Maria Alice Fernandes.



O período de inscrições encerra em 19 de dezembro. Os interessados devem procurar as assessorias de Recursos Humanos dos respectivos hospitais das 8h às 11h e das 14h às 17h. No ato de inscrição, deve ser apresentada a documentação exigida no edital e o comprovante da taxa de inscrição no valor de R$ 100.



O processo seletivo será realizado em duas fases. A primeira constará de da aplicação de uma prova escrita objetiva e a segunda, composta de prova oral, analise curricular e entrevista.