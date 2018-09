Missa de 7º dia de Diniz Grilo será na segunda-feira (17) Artista plástico faleceu em acidente automobilístico nesta semana.

A família de Diniz Grilo organiza a Missa de 7º dia de falecimento do artista plástico. A celebração ocorrerá na segunda-feira (17), às 18h, na Igreja Rainha da Paz, localizada em frente à praça Augusto Leite.



O artista faleceu durante um acidente automobilístico na Avenida João Medeiros Filho (Estrada da Redinha), na última segunda-feira (10). Familiares estão buscando a divulgação da missa devido ao grande número de amigos de Diniz Grilo que não têm contato com a família do artista.