Fábio Faria defende em plenário Natal para sub-sede da Copa 2014

ParO deputado federal Fábio Faria (PMN) usou a tribuna da Câmara, na noite da terça-feira (3), para defender a escolha de Natal como sub-sede da Copa do Mundo em 2014. A fala do parlamentar se deve ao fato de que a capital potiguar receberá uma visita nesta sexta-feira (6) do presidente da Fifa, Joseph Blatter, e do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que fazem vistoria nas 17 cidades candidatas.



Fábio Faria lembrou que o Rio Grande do Norte tem estrutura hoteleira com 26 mil leitos, uma das maiores do Nordeste, quando a Fifa exige, no mínimo, 15 mil; que a região metropolitana possui um aeroporto com boa capacidade e está construindo o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, obra incluída no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC, do governo federal, que será um dos cinco maiores aeroportos da América Latina.



"Natal tem boa estrutura de restaurantes, está na esquina do Continente, a seis horas da Europa, a quatro horas da África, próximo aos Estados Unidos, com pelo menos 300 dias de sol por ano e conta ainda com nosso povo hospitaleiro, que sabe receber o turista como ninguém na região Nordeste", defendeu.



Outro tema tratado pelo deputado do PMN foi a eleição da mesa diretora da Câmara Federal, na última segunda-feira (2). Fábio elogiou o discurso do presidente empossado, Michel Temer, "que sabe diferenciar a política eleitoral da política administrativa e assumiu o compromisso de ser o presidente de deputados". E destacou a campanha de Aldo Rebelo (PC do B) e Ciro Nogueira (PP), pela campanha limpa e digna.



Vereadores

Outro tema abordado pelo deputado foi a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que amplia o número de vereadores das cidades brasileiras. Ele defendeu que a discussão seja retomada pela Câmara. "Não podemos deixar de legislar os importantes temas do nosso Brasil. Os vereadores e suplentes podem contar com meu apoio para que essa matéria entre em pauta o mais rápido possível", afirmou.