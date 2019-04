Mega-Sena acumula novamente e deve pagar R$ 4 milhões

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Isso porque ninguém acertou os seis números do concurso 1.032, sorteado na noite deste sábado (20). Os números sorteados no último concurso foram: 15, 16, 26, 29, 43 e 57.Agora, o prêmio ficou acumulado em R$ 1.991.549,91. No entanto, a expectativa da Caixa Econômica Federal é de que prêmio do próximo sorteio, na quarta-feira (24), chegue a R$ 4 milhões.Segundo a Caixa, 49 bilhetes acertaram a quina e vão receber R$ 22.063,82 cada um. A quadra vai pagar R$ 293,63 para cada uma das 3.682 apostas ganhadoras. As apostas para concorrer ao prêmio acumulado podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

*Com informações da Caixa.