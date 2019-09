Diretoria do Potiguar divulga nota de repúdio

Diretoria da Associação Cultural e Desportiva Potiguar publicou nota de repúdio em resposta às declarações do diretor de futebol Marcus Vinícis Meira Pires, o Peninha que, após a derrota para o clube mossoroense, domingo, deu entrevistas á imprensa fazendo declarações deselegantes sobre o representante de Mossoró.No desabafo após a derrota marcante de 3 a 2, o dirigente rubro chegou a dizer "que não admitia o América perder para um time semi-amador", entre outras barbaridades.Abaixo, a nota:

NOTA DE REPÚDIO

Em respostas as últimas declarações feitas pelo S. Marcus Meira Pires, o Peninha, dirigente do América, a ACD Potiguar vem manifestar seu voto de repudio.

De fato é com grande surpresa que o Potiguar recebe tais declarações, não pela forma arrogante e desrespeitosa como foram proferidas, mas sim pelo conteúdo da sua mensagem.

Se o dirigente não admite perder para o Potiguar, o mesmo já deveria ter tomado alguma providencia há pelo menos 05 anos. Isso porque temos a certeza que tal dirigente não tem memória curta nem seletiva para esquecer que em 2004 o Potiguar goleou o América em uma final do estadual sagrando-se campeão. No ano seguinte, voltou a vencer, como o fez em todos os anos que se seguiram. Só para lembrar o mais recente, em 2008, o Potiguar não apenas venceu o América por 2x1 e 3x0 em pleno Machadão, como também foi o responsável pela sua desclassificação no Estadual.

Tais declarações ofendem não apenas o Potiguar enquanto instituição, mas todos os seus dirigentes, jogadores, comissão técnica e principalmente sua torcida.

Porém temos a certeza que os demais dirigentes, que por sinal foram muito bem recebidos em nossa Cidade, não coadunam com tal pensamento. Homens sérios e que conhecem a realidade do futebol do RN, como Dr. José Rocha, Dr. Eduardo Rocha, o Vice-Prefeito Paulinho Freire e o empresário Ricardo Bezerra, igualmente dirigentes do América, não se prestariam a tal papel banalizando e desrespeitando um clube que sempre foi um adversário do América a altura dentro de campo, porém parceiro de longas datas fora dele.

Acho que esse diretor desconhece a própria historia do clube que diz dirigir, esquecendo da parceria e bom relacionamento que o América possui com o Potiguar, esquecendo da quantidade de jogadores que já foram fornecidos ao América pelo Potiguar, só pra citar os últimos exemplos, lembramos de Erivan, Canindezinho, Berg, Vaninho, Ítalo, entre muitos outros ao longo da historia, cessões estas sempre feitas através de contratos transparentes e principalmente, profissionais.

A historia dos 64 anos do Potiguar não foi construída nesta única vitória sobre o América, e por isso merece ser respeitada. Seus pilares foram erguidos ao longo dos anos, por pessoas serias e apostando, principalmente, na base, nos valores da terra, formando não apenas craques, mas verdadeiros cidadãos de bem que valorizam princípios como respeito, a dignidade e a honradez.

A atitude de Peninha nesta entrevista reflete nada mais que sua postura como Dirigente, um imediatista, irresponsável, prepotente e no mínimo mal educado.

Sabendo que tal posição não reflete a opinião da Presidência do América, nem muito menos se reflete no sentimento da maior parte da sua torcida, agradecemos as notas de apoio da imprensa, dos dirigentes e da torcida do próprio América, mantendo nosso sentimento de respeito e admiração ao América Futebol Clube enquanto instituição, e reforçando que sempre seremos um adversário a altura e venceremos tantos jogos quanto a nossa competência dentro de campo nos permitir vencer, mas jamais usaremos de artifícios escusos para conseguir a vitória ferindo nossos princípios e dignidade, nem muitos menos desrespeitaremos nossos adversários, ainda mais quando formos inferior a eles.

Waltency Soares Ribeiro Amorim

Vice Presidente

Lupércio Luiz de A. Segundo

Diretor Jurídico

Stênio Max Fernandes de Freitas

PresidenteAtenciosamente,

Stênio Max Fernandes de Freitas

A.C.D. PotiguarPresidente

Assessoria de imprensa do Potiguar