Robinson pode ser candidato independentemente do que disser o sistema

Elpídio Júnior Robinson: candidatura ao Governo depende de viabilidade eleitoral e política.

Falando sobre a pluralidade de pré-candidatos na base, o presidente da Assembléia disse que o termo “pacto”, utilizado para definir o entendimento entre ele, o deputado João Maia (PR) e o vice-governador Iberê Ferreira (PSB), está desgastado e utilizado de forma pejorativa. O deputado, ainda, afirmou que sempre considerou o ex-prefeito Carlos Eduardo também como um pré-candidato da base governista.Depois de entrevistas concedidas por Carlos Eduardo em que o ex-prefeito criticou o falado pacto entre João Maia, Robinson Faria e Iberê Ferreira para a indicação do candidato ao Governo do Estado, o presidente do PMN preferiu não polemizar e disse que o peessebista é, sim, um pré-candidato da base aliada de Wilma e que pretende conversar com o ex-prefeito de Natal sobre o futuro político.“Ele em nenhum momento nos procurou para discutir a eleição de 2010, mas quero de público convidar Carlos Eduardo, que é meu amigo pessoal, para que discuta conosco a nossa caminhada”, afirmouSobre a possibilidade de serem lançadas várias candidaturas da base aliada da governadora Wilma de Faria, Robinson Faria reafirmou ser contra, mas não afastou a hipótese. Mesmo considerando muito difícil que ocorra o lançamento de mais de um nome da base, Robinson diz que é possível e, inclusive, ele pode ser candidato independentemente da posição oficial tomada pelas bases.“Se eu tiver o apoio popular e conseguir agregar um grande número de partidos, posso lançar minha candidatura, independente do que o sistema disser”, disse.