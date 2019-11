Iberê apresenta medidas para restaurar estragos causados por chuvas

Em reunião na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o vice-governador Iberê Ferreira de Souza anunciou, no final da manhã desta terça-feira (3), o emprego de verbas para sanar os estragos provocados pelas chuvas no ano passado.



Com recursos do Governo do Estado serão restauradas as estradas que vão de Itaú a Riacho da Cruz e de Caraúbas a Apodi. A estrada do Camarão, próxima a Mossoró, também está incluída entre as reformas orçadas. Neste caso, R$ 13,1 milhões serão destinados à restauração do trecho de nove quilômetros, mas a obra ainda está em processo de licitação.



Com os recursos federais será restaurado um trecho da rodovia RN-023, em Coronel Ezequiel; 20 quilômetros da RN-086, na região do Seridó e a RN-404, em Carnaubais. Os investimentos somarão cerca de R$ 6,8 milhões.



A assessoria do órgão também informou que 46 açudes no Rio Grande do Norte serão recuperados com parte dos 60 milhões de dólares financiados pelo Banco Mundial, por meio do Programa Semiárido.