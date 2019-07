Autor cearense lança livro de contos Pequenas histórias de lembranças e saudades compõem o novo livro de João Bosco Sousa.

O livro de contos nostálgicos “Um gole d’água para refrescar a memória”, do cearense João Bosco Sousa, será lançado nesta quarta-feira (14), na livraria Siciliano do Midway Mall, às 19h.



No conto que intitula a obra, uma vida inteira é revista durante uma caminhada à cozinha causando prazer ao personagem como em um sedento gole de água.



O autor é mestre em psicologia social e trabalha com arqueologia dos costumes e dos comportamentos.



Já publicou “Os donos da banca”, “O caderno da memória” e “Contando histórias – fazendo história”.