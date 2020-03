Confira horário de funcionamento do comércio no Carnaval Além do feriado na terça-feira (24), na segunda (23) comemora-se o Dia do Comerciário.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal) informa que o comércio da capital vai funcionar de forma diferenciada neste carnaval. Além do feriado na terça-feira (24), na segunda-feira (23) comemora-se o Dia do Comerciário.



O comércio de rua terá funcionamento normal até o sábado (21), retomando suas atividades na quarta-feira. Já os shoppings terão abertura diferenciada. As salas de cinema terão sua programação exibida normalmente durante os dias de folia.



Os supermercados funcionam em seu expediente normal, exceto na segunda-feira, quando fecham em função do Dia do Comerciário, retomando suas atividades normais na terça-feira.



Os bancos também vão permanecer fechados no carnaval. As agências fecham após expediente no dia 20 de fevereiro (sexta-feira) e só reabrem ao meio-dia da quarta-feira de cinzas (25), mas fecham em horário normal.





Segue o funcionamento dos principais pontos da cidade:



Comércio de rua



Sábado (21/02) – Funcionamento normal.



Domingo (22/02), segunda-feira (23/02) e terça-feira (24/02) – Fechado.



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal a partir das 12h, com abertura de alguns pontos já pela manhã.



Midway Mall



Sábado (21/02) – Funcionamento normal das 10hs às 22h.



Domingo (22/02), segunda-feira (23/02) e terça-feira (24/02) – Lojas, quiosques e praça de alimentação fechados, só funciona o cinema, em sua programação normal.



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal a partir das 12h.



O acesso aos cinemas nos dias que o shopping estará fechado será pela porta da Praça de Alimentação que fica na garagem G3 e elevadores para pedestres estão situados próximo ao Hipermercado Extra, entrada pela Av. Bernardo Vieira.



Natal Shopping



Sábado (21/02) – Funcionamento normal das 10h às 22h.



Domingo (22/02), segunda-feira (23/02) e terça-feira (24/02) – Não funcionará nenhuma atividade.



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal a partir das 12h.



Shopping Orla Sul



Sábado (21/02) – Funcionamento normal das 10hs às 22h.



Domingo (22/02) – Somente Praça de Alimentação das 12h às 22h.



Segunda-feira (23/02) e terça-feira (24/02) – Não funcionará nenhuma atividade.



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal a partir das 12h.



Praia Shopping



Sábado (21/02) – Funcionamento normal das 10h às 22h.



Domingo (22/02) – Lojas e Quiosques das 15h às 21h e praça de alimentação a partir das 11h.



Segunda-feira (23/02) e terça-feira (24/02) – Lojas e Quiosques fechados. Funciona somente praça de alimentação a partir das 11h.



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal a partir das 12h.



Shopping Cidade Jardim



Sábado (21/02) – Funcionamento normal das 09hs às 21h.



Domingo (22/02), segunda-feira (23/02) e terça-feira (24/02) – Lojas e quiosques fechados. Área de alimentação funciona com abertura facultativa, fechando somente na segunda-feira (23/02).



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal a partir das 12h.



Via Direta



Sábado (21/02) – Funcionamento normal das 09hs às 21h.



Domingo (22/02), segunda-feira (23/02) e terça-feira (24/02) – Não funcionará nenhuma atividade.



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal a partir das 12h.



Natal Norte Shopping



Sábado (21/02) – Funcionamento normal das 10hs às 22h.



Domingo (22/02), segunda-feira (23/02) e terça-feira (24/02) – Não funcionará nenhuma atividade.



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal a partir das 12h.



Supermercados



Sábado (21/02) – Funcionamento normal.



Domingo (22/02) – Funcionamento normal.



Segunda-feira (23/02) – Fechados em razão do dia do comerciário.



Terça-feira (24/02) – Funcionamento normal.



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal.



Bancos



Segunda-feira (23/02) – Fechados.



Terça-feira (24/02) – Fechados.



Quarta-feira (25/02) - Funcionamento normal a partir das 12h.