Sai lista dos selecionados do ProUni

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na manhã de hoje (5) o resultado da pré-seleção dos candidatos a bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), referente ao primeiro semestre de 2009.Até o dia 30 deste mês, os selecionados deverão comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição da primeira chamada.De acordo com o MEC, desde a criação do programa em 2005, 430 mil bolsas em instituições de educação superior privadas foram destinadas a alunos de baixa renda, 70% delas integrais.