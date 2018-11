Jogadores do América mostram confiança para decisão contra Corinthians Júlio Terceiro e Luis Maranhão não escondem expectativa para jogo contra o alvinegro, que pode garantir a permanência do alvirrubro na série B.

O treinamento do América nesta terça-feira (25) teve um coletivo entre os jogadores e depois o trabalho foi dividido em duas atividades: em um lado do campo, o técnico Ruy Scarpino estava com os jogadores de defesa trabalhando posicionamento e no outro os atletas treinavam cruzamentos e finalizações ao gol.



Durante o coletivo, o time titular do América foi formado por Fabiano, Maisena, Thiago (no lugar de Robson, que foi poupado), Gonçalves (Adalberto cumpre suspensão), Vandinho; Elias, Luis Maranhão, Saulo e Souza; Cascata e Max.



Souza, por sinal, fez um bom treinamento e saiu para fazer tratamento assim como Júlio Terceiro, que continua sua recuperação e não esconde o desejo de ir a campo contra o Corinthians. “Não estou sentindo mais dores e é nessa hora (da decisão) que os guerreiros de verdade aparecem”, declarou.



Com relação à situação do alvirrubro, que precisa vencer para não depender de outros resultados, Júlio Terceiro disse que “para o América tudo é mais difícil”. O volante confia na presença da torcida no sábado (29) contra o Corinthians, no Machadão. “Acreditamos no nosso torcedor e estamos com a diretoria nos apoiando também”, comentou.



O volante Luis Maranhão retorna à equipe e vive uma grande expectativa para o jogo. “É mais uma decisão para o América e quero deixar meu nome na história do clube”, afirmou.