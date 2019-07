Natal deve ganhar nas próximas semanas uma Secretaria de Defesa Social

Fotos: Vlademir Alexandre Sérgio Leocádio quer sua pasta trabalhando em parceria com educação, esportes e cultura.

Guardas municipais terão porte de arma

No final de dezembro passado, a prefeita anunciou que o delegado Sérgio Leocádio seria o responsável pelo gerenciamento da Secretaria de Defesa Social (SDS). Ele é delegado classe especial da Polícia Civil, onde trabalha há 23 anos."Essa nova missão é um desafio, porque a Secretaria ainda não existe. Vamos ter que estruturar essa área, mas já posso adiantar que nossa meta é trabalhar com prevenção, com programas sociais. Para isso, vamos utilizar ao máximo as novas tecnologias, principalmente no monitoramento por câmeras na cidade", falou.Assim que a SDS for criada por decreto da prefeita, o que deve ocorrer ainda este mês, o secretário Sérgio Leocádio deverá iniciar um mapeamento criminológico da cidade para otimizar as formas de atuação e prevenção a crimes."Vamos fazer esse mapeamento para saber quais os pontos que merecem uma melhor atenção. Com isso, vamos focar o trabalho nas escolas, principalmente na prevenção às drogas", comentou o secretário.A SDS surge de uma reforma administrativa realizada pela prefeita eleita Micarla de Sousa e vai abranger a Guarda Municipal e a Defesa Civil, além dos Direitos Humanos."Já conversei com a prefeita e ela se mostrou bastante interessada nesse assunto, mostrando que quer realmente ajudar a inibir a violência em Natal. Por isso já determinou que a Secretaria de Defesa Social trabalhe em integração com as demais pastas, principalmente as de Educação, Esportes e Cultura", disseSérgio Leocádio lembrou que a Secretaria de Defesa Social não terá cunho "policialesco". "O dever de polícia, pela constituição, é do Estado. O que vamos fazer é apenas procurar auxiliar a Secretaria de Segurança Pública, mas sempre procurando atingir as causas da violência e não os efeitos dela".Um dos caminhos para isso será a criação de conselhos comunitários de Segurança Pública. "Temos procurar apoio da população como um todo. Por isso vamos começar nosso trabalho de prevenção pelas escolas".Leocádio, que ainda é diretor da Academia de Polícia e recentemente foi eleito para o Conselho da Polícia Civil, disse saber das dificuldades que pode encontrar nos primeiros meses da gestão dele."Como é uma Secretaria nova, poderemos encontrar alguns entraves, inclusive na questão de orçamento, que será remanejado de outras pastas. Mas sei da boa vontade de Micarla em ajudar nessa área. Por isso aceitei o desafio", concluiu.Os guardas municipais de Natal poderão ter porte de arma de fogo a partir deste ano. Essa é uma das reivindicações mais antigas da categoria e será colocada em prática devido a um convênio formado entre a Prefeitura de Natal e a Superintendência Polícia Federal do Rio Grande do Norte.O convênio, datado de 30 de dezembro de 2008, foi assinado pelo superintendente da PF no Estado, Hélio Sant'Anna e Silva Júnior, e pelo então prefeito de Natal, Carlos Eduardo Nunes Alves. O acordo terá vigência de dois anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União, o que ainda não ocorreu.Pelo acordo, cabe à Polícia Federal o "recebimento e verificação da documentação necessária para o cadastramento de todos os dados relativos à concessão de porte de arma de fogo para os guardas municipais indicados pela Prefeitura, junto ao Sistema Nacional de Armas (Sinarm)".Também é função da PF a "avaliação e decisão quanto à aprovação do Plano de Ação/Metas a ser apresentado pela Prefeitura", a "fiscalização da execução do Plano de Ação/Metas" e o "fornecimento de informações técnicas sobre o processo de concessão de porte de arma de fogo e registro".A Polícia Federal também terá que enviar à Prefeitura "o número do Sinarm relativo ao porte de arma de fogo concedido para cada guarda municipal, para que conste na carteira de identidade do mesmo" e "decidir e comunicar sobre o indeferimento de qualquer pedido de concessão de porte de arma de fogo", além de acompanhar a execução das ações do convênio.Já à Prefeitura cabe preparar e apresentar um Plano de Ação/Metas informando o número de guardas municipais a serem beneficiados. Esse plano deverá prever a implementação "de corregedoria própria e autônoma; existência de Ouvidoria, como órgão permanente, autônomo e independente; comprovação de autorização para realização de curso de formação dos profissionais das Guardas Municipais; e a realização do curso para os guardas municipais beneficiados, com a apresentação da lista dos aprovados".Ainda ficou acertado que nesse plano a ser elaborado pela Prefeitura "deverá constar a obrigatoriedade do Guarda Municipal com porte de arma de fogo ser submetido, a cada dois anos, a teste de capacidade psicológica e, sempre que estiver envolvido em evento de disparo de arma de fogo em via pública, com ou sem vítimas, o mesmo deverá ter o acompanhamento com psicólogo do quadro ou credenciado, devendo ainda apresentar relatório circunstanciado, ao Comando da Guarda Civil e ao Órgão Corregedor para justificar o motivo da utilização da arma".