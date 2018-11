Ingressos para América x Corinthians começam a ser vendidos Torcida do América promete invadir o estádio Machadão no sábado.

Os ingressos para o jogo entre América x Corinthians, próximo sábado no Machadão às 15h20 horas, começam a ser vendidos hoje.



Os locais de venda serão:



Sede Social do América

Central de Bilheteria do Machadão

Pittsburg (Ponta Negra, Orla Sul, Prudente de Moraes, Nordestão Lagoa Nova)



Crianças até 10 anos, com documento de identificação e acompanhada dos pais não pagam.



Preço do Ingresso:



Arquibancada: R$ 20,00

Cadeiras: R$ 50,00



Estudantes e Torcedores com mais de 60 anos pagam meia.





Site oficial do América