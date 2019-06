Situação econômica e financeira da prefeitura é apresentada aos novos secretários

Vlademir Alexandre Viveiros apresentará primeiros dados aos secretários de Micarla.

O secretário não quis adiantar se os dados apresentados pela antiga gestão estão de acordo com a realidade encontrada pelos titulares da nova administração, mas ressaltou que este é o ínicio da avaliação. “Este é apenas um balanço inicial”, disse ele.Augusto Viveiros, que coordenou a equipe de transição da prefeita de Natal logo após as eleições, enfrentou algumas dificuldades, assim como outros membros da equipe, na coleta de informações de algumas pastas da administração do ex-prefeito Carlos Eduardo.A própria prefeita de Natal, Micarla de Sousa, disse algumas vezes à imprensa que os relatórios teriam sido prejudicados pela dificuldade em obter dados reais. “Em algumas secretarias tivemos problemas ao questionar algumas informações”, ressaltou Micarla de Sousa assim que foram apresentados os primeiros resultados da transição.O encontro dos secretários acontece às 17 horas, no Centro Aluízio Alves, no bairro de Cidade da Esperança.