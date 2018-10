Produtor da banda Calypso morre em acidente aéreo em Recife Gilberto Silva, 46, saiu de Teresina com destino a capital pernambucana. Além dele, morreu o piloto do avião monomotor, Eurico Pedrosa Neto, de 47 anos.

Um avião monomotor, com dez pessoas, caiu hoje (23) em um bairro residencial em Recife. Duas pessoas morreram: o piloto Eurico Pedrosa Neto, de 47 anos, e o produtor da Banda Calypso, Gilberto Silva, de 46.



Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Valdir Oliveira, também estavam no avião empresários e o deputado estadual Eduardo Henrique da Fonte (PP–PE), que não correm risco de morte. Oliveira informou que o avião saiu de Teresina, onde a Banda Calypso realizou um show ontem (22), com destino a Recife.



No local do acidente, três casas foram atingidas, sendo que uma delas teve o primeiro andar destruído e pode precisar ser demolida. Ainda segundo Oliveira, a rede elétrica da área foi desligada e o local está isolado, com retirada de moradores. Neste momento, o Corpo de Bombeiro ajuda na busca da caixa-preta do avião.