Homem é preso por trafico de drogas em Touros Edivanio Araújo do Nascimento, de 36 anos, foi preso em flagrante na entrada daquele município durante uma barreira.

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quarta-feira (10) um homem acusado de tráfico de drogas na cidade de Touros. Edivanio Araújo do Nascimento, de 36 anos, foi preso em flagrante na entrada daquele município durante uma barreira.



De acordo com o sargento Anchieta, da PM de Touros, os policiais montaram uma barreira na entrada da cidade. “Nós abordamos um alternativo e suspeitamos de um dos passageiros. Ao realizarmos a revista, encontramos aproximadamente 1,5 kg de maconha e meio quilo de crack”, disse.



O alternativo fazia a linha Natal/Touros. O policial informou que nesse período de fim de ano as blitzs são intensificadas. A prisão de Edivanio Araújo aconteceu por volta das 16h desta quarta-feira.