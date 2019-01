PPS, PSDB e DEM podem formar aliança com vistas às eleições de 2010

Maiara Cruz Wober participou de encontro da Executiva Nacional do PPS

No RN já existe uma aliança formada entre o PPS e o PSDB, com vistas à eleição municipal, em Natal. Segundo o deputado Wober Júnior, na próxima segunda-feira, ele irá procurar os líderes estaduais do PSDB e do DEM, ex-senador Geraldo Melo e senador José Agripino, respectivamente, para iniciar a construção desse bloco de oposição."Vou procurar o ex-senador Geraldo Melo e o senador José Agripino para iniciarmos aqui, no RN, a construção do "Bloco Democrático e Reformista", de oposição ao governo federal, que irá se transformar no principal instrumento político para a conquista da Presidência da República em 2010", afirmou.Para Wober, só uma grande mobilização nacional será capaz de legitimar as grandes mudanças que precisam ser feitas na política e na economia brasileira para que haja, a partir do próximo governo, distribuição de renda, justiça social e aprofundamento das conquistas democráticas.Outra grande tarefa desse bloco será elaborar um programa de governo que coloque o Brasil no caminho do desenvolvimento econômico e social. "Nosso país perdeu muitas oportunidades de promover as mudanças no estado e na economia, no sentido de consolidar uma melhor distribuição de renda. Isso teria sido possível com a promoção das reformas tributária, política. previdenciária e urbana que deixaram de ser feitas", alertou.Para ele, também é importante salientar que o modelo econômica herdado do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso(PSDB) e aprofundado no governo Lula(PT) está esgotado. "A receita de superávit fiscal, juros altos e câmbio flutuante já não serve aos interesses brasileiros.O agravamento da crise global quer de todos, confiança no processo democrático, responsabilidade administrativa e capacidade de forjar um grande bloco democrático e reformista que tenha competência e expeiência suficientes para superar os desafios atuais e aproveitar as oportunidades estratégicas para colocar o Brasil na vanguarda do novo desenvolvimento", salientou.Demonstrando maturidade política e capacidade de entendimento em favor da consolidação da democracia no Brasil, Wober diz que no estado não haverá entraves nem preconceitos para a consolidação dessa aliança. "Somos políticos maduros, comprometidos com os mais legítimos interesses nacionais e profundamente afinados com o processo de mudança que o país precisa fazer.Tenho certeza que nós, Zé Agripino e Geraldo Melo formaremos um palanque forte e representativo no estado. Iremos, a depender do PPS, buscar apoios de outros partidos e segmentos importantes da sociedade para consolidar a vitória do Brasil", finalizou.

Com informações da Assessoria de Imprensa.