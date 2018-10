Novidades na comercialização de mel do Rio Grande do Norte

Marília Rocha O mel passa por várias análises antes de ser exportado

Os produtores, associações, cooperativas e assentados juntos, comercializaram quase 2 milhões de dólares e o mel, ocupou a 26ª posição na pauta da exportações de outubro, sendo exportado principalmente para os Estados Unidos.A negociação para exportação é feita em reunião com os produtores, onde é apresentada a quantidade de mel que cada produtor vai oferecer para atingir um lote de exportação com 20 toneladas. Durante a reunião é apresentada também a planilha de custos e a operação, com data e valor final do produto.No projeto de consórcio, os produtores eliminam os “atravessadores” que encarecem a comercialização. Segundo o diretor do projeto, Wagner de Araújo, a comercialização é mais rentável através do consórcio. “Os produtores que não têm acesso aos mercados internacionais, podem participar do consórcio, agregar valor ao produto e até dobrar o valor da produção”.Antes de ser enviado aos mercados internacionais, o mel passa pelos processos de análises e certificacão da qualidade, e são classificados em dois tipos para exportação: o mel claro (usado na gastronomia) e o mel escuro (para fins industriais).“O Rio Grande do Norte é o segundo maior produtor de mel do Nordeste e pode ampliar a producão com a participação no consórcio”, afirma Wagner. “Qualquer apicultor pode entrar no consórcio e exportar sua producão”, diz.As vantagens para os produtores é a certeza da venda, aumento do lucro e o pagamento imediato. A meta até o final do ano é exportar 20 toneladas do produto e aumentar a quantidade de mel dos pequenos produtores.