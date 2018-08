Começa nesta terça-feira II Encontro de Comunicação em Natal

Maiara Cruz “O ECOM é um resultado da tentativa de trabalharmos a teoria e a prática", explica Valéria.

O evento está focado na discussão de temas atuais da comunicação para os dois cursos: jornalismo e publicidade. Segundo a diretora de jornalismo da UNP, Valéria Credidio, os cursos de comunicação estão passando por uma renovação. “Estamos trabalhando para levar a prática para dentro dos cursos, para que os alunos tenham visão da teoria e da prática”.O ECOM será realizado em três dias, com oficinas e mini-cursos todas as tardes e palestras à noite. “As discussões teóricas com os profissionais de mercado darão ao estudante informações do cenário atual da comunicação”, disse Valéria em entrevista ao, da 96 FM, na manhã desta segunda-feira (10).Para ela, o encontro, que reúne professores e profissionais da comunicação como ministrantes, é uma oportunidade de discutir a comunicação. “O ECOM é um resultado da tentativa de trabalharmos a teoria e a prática”.As novas ferramentas da comunicação como a internet e marketing na web, focadas na publicidade e no jornalismo, serão discutidas na esfera do mercado de comunicação como um todo.Outro tema do Encontro de Comunicação será a prática do estágio para estudantes de comunicação. “Os estágio são importantes para juntar a teoria à prática”, afirma a diretora do curso de jornalismo.“O grande problema do estágio é como é feito. Os alunos têm que ter acompanhamento”. A UNP dispõe de agência escola para os cursos de jornalismo e publicidade com orientação para o estudante saber o que é certo e o que é errado.Valéria também comenta os trabalhos de extensão, no cotidiano dos alunos. “Temos o jornal Gazeta Comunitária, UNP no ar, rádio itinerante UNP e TV UNP”. Desde o primeiro dia de aula os alunos têm oportunidade de participar dos projetos.

Programação

Dia 11 (terça-feira): o evento começa às 16 h com a oficina UNP Orienta e segue às 19 h com a palestra do jornalista Diógenes Dantas.Dia 12 (quarta-feira): a tarde será destinada a mini-cursos e oficinas e, à noite, a palestra terá como tema o resgate histórico com o professor Manoel Pereira da Rocha.Dia 13 (quinta-feira): a programação da tarde permanece a mesma. À noite, palestra sobre publicidade com Alexandre Firmino.

As inscrições estão abertas na direção dos cursos de comunicação da UNP, a partir de 13h, com direito a certificado. Os telefones para contato são 3215 1318 ou 3215 1328.



Confira abaixo a entrevista completa com Valéria Credídio conecida ao Jornal 96 desta segunda-feira (10).