PM prende ladrão de residências em Extremoz Robson Medeiros foi autuado e, por se tratar de um procurado, foi transferido imediatamente para o Presídio Provisório Raimundo Nonato

Policiais militares prenderam na madrugada desta sexta-feira (22), numa casa nas imediações do Cemitério de Extremoz, o fugitivo Robson Medeiros da Silva, 32 anos. Ele foi detido em flagrante no exato momento que consumava o furto na residência.



O comandante do Pelotão de Extemoz, tenente Rodrigo Couceiro, explicou que por volta das 3 horas a PM foi informada por populares da invasão. A casa foi cercada e, na abordagem, o suspeito ainda tentou escapar. “Como a ação foi muito rápida ele não obteve êxito", disse.



Segundo informes repassados à PM, o acusado teria alugado uma residência com o intuito de esconder os produtos provenientes dos assaltos. As mesmas fontes informaram que o suspeito planejava realizar assaltos junto com comparsas na Zona Sul de Natal e também em casas de praias do Litoral Norte. "A especialidade do Robson é fazer assaltos em residências, sempre armado e acompanhado de outros comparsas", explicou o oficial.



Robson Medeiros foi autuado e, por se tratar de um procurado, foi transferido imediatamente para o Presídio Provisório Raimundo Nonato, na Zona Norte de Natal, onde permanecerá à disposição da Justiça. "Estamos intensificando o trabalho de patrulhamento ostensivo tanto na cidade quanto nas praias, visando assegurar a tranqüilidade do cidadão de bem", garantiu o comandante de Extremoz.



Antecedentes



Robson Medeiros foi preso no dia 30 de abril deste ano acusado de, em companhia de um comparsa, ter assaltado uma moradora de uma residência no Tirol. Segundo denúncia do Ministério Público Estadual, a vítima limpava a frente da residência quando se deparou com a ação dos dois assaltantes.



Os marginais renderam a vítima e entraram na casa. A ação durou cerca de duas horas. A dupla deixou a residência levando vários objetos de valor. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (Defur). Lá, através do banco de fotos, os dois assaltantes acabaram sendo reconhecidos.



Robson Medeiros responde a processo na 6ª, 7ª e 8ª varas criminais de Natal. Ele, segundo denúncia do MP num dos processos, é figura conhecida na prática de delito.



Fonte: Assessoria de imprensa Sesed