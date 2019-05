Comércio aposta nas promoções de início de ano Vice-presidente da CDL Natal acredita no aquecimento das vendas em janeiro.

Janeiro é considerado o mês mais difícil para o comércio varejista, pelo período de férias e de desaceleração nas vendas, após o período natalino. Para aumentar o movimento de compra, as lojas em Natal já estão elaborando promoções e ampliando parcelamentos, tudo para atrair clientes.



Para o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal - CDL, George Ramalho, o movimento do comércio deve aumentar por causa das promoções. “O comércio no início do ano faz promoções de uma forma geral para movimentar as vendas dos produtos que sobraram no final do ano”.



Ele afirma que a maioria dos produtos expostos para o período natalino, que não foram vendidos, entra em promoção no início do ano. A CDL não estabelece regras para descontos nas lojas. “Mas as características são geralmente as mesmas: promoções e maiores parcelamentos”, afirma o vice-presidente.



As liquidações se estendem até o fim de janeiro, com variação definida pela quantidade de estoque de cada loja. Para George Ramalho, o jogo comercial nesse período é definido pelo movimento dos clientes, apostando também na circulação dos turistas.



Algumas lojas em Natal já estão divulgando as promoções e os descontos, que variam de 20% a 50%, além das facilidades de pagamento. Os artigos mais vendidos nessa época são os calçados, vestuário e eletroeletrônicos.