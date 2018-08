Cineasta potiguar é premiado no Festival Curta Cinema

Cedida Aristeu Araújo foi selecionado entre 208 roteiros inscritos

O roteiro para o curta

Naquela Noite Ele Sonhou com um Mar Azul

receberá prêmios em serviços para a realização dos curtas.A participação no workshop foi possível após uma peneira realizada entre os 208 roteiros inscritos, dos quais 12 foram selecionados para a oficina.A oficina foi ministrada por Hilton Lacerda, Doc Comparato e Cristina Leal.Hilton Lacerda tornou-se conhecido no cenário cinematográfico nacional com o curta Simião Martiniano, O Camelô do Cinema (em parceria com a jornalista Clara Angélica). É responsável pelos roteiros de filmes que marcaram a nova cena do cinema pernambucano, como Baile Perfumado, Amarelo Manga, Árido Movie e o documentário Cartola (co-dirigido por Lírio Ferreira).Cristina Leal dedica-se ao cinema desde 1986, principalmente como roteirista. Estreou na direção em 1992, com o curta estação Aurora. Realizou o primeiro longa em 2007, o documentário Iluminados, sobre fotógrafos do cinema brasileiro contemporâneo.O dramaturgo Doc Comparato é conferencista, autor de seriados e minisséries. É pioneiro na elaboração de livros teóricos sobre roteiro e dramaturgia nos países latinos, tendo ensinado na Escola de Cinema de Berlim.Para Aristeu Araújo, só ter participado foi de muita valia. “Fizemos análises profundas dos roteiros. Percebi problemas a serem corrigidos”, reconhece.A premiação prevê o empréstimo de câmera 35mm, mixagem de som no estúdio do CTAV, R$ 6 mil em aluguel de equipamentos de luz e maquinária, cinco latas de negativo Kodak, duas horas de telecine offline, quatro horas de telecine online, seis horas de tape-to-tape e licença dolby.A filmagem, no entanto, só deve ser feita no ano que vem. “No enredo, preciso de um réveillon. Ou seja, filmagem mesmo só em dezembro de 2009. Mas essa espera será boa pra amadurecer mais ainda as idéias e pré-produzir isso direitinho”, acredita.O diretor passa uma sinopse, digamos, enigmática do curta-metragem. “O filme conta um momento da história de Nestor, um cara de 40 anos, trabalhador, solitário. O filme se passa entre dois réveillons. É um filme sobre a reinvenção de sua própria vida. Nestor se reinventa”, filosofa.Até lá, quando filmará o roteiro de

Naquela Noite...

, Araújo deve se dedicar a outros projetos. “Estou com uma idéia aí de um documentário, que é meio urgente. Ou seja, ele tem que ser feito agora no fim do ano ou não faz sentido ser feito depois. Mas pelo andar das coisas, estou vendo que isso não vai sair”, explica.“Ao longo de 2009, vou me dedicar à distribuição do

Estela”

, diz. O curta

Estela

teve sua estréia durante o festival Curta Natal e foi exibido fora da mostra competitiva do evento.