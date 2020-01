MP instaura inquérito civil para apurar possíveis irregularidades no carnaval de Caicó Promotor quer saber se houve licitação na escolha da empresa que fará a contratação de bandas musicais.

O promotor substituto do Patrimônio Público de Caicó, Vicente Elisio de Oliveira Neto, determinou a instauração de inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na contratação de bandas musicais que animarão o carnaval na Ilha de Sant’Ana, em Caicó.



O Ministério Público recebeu denúncia de Juscelino Kubitscheck de Medeiros, diretor da empresa J. K. de Medeiros – ME, sediada em Caicó, contra a administração municipal. Segundo ele, não houve procedimento licitatório na escolha da empresa Montagem Produções e Eventos Ltda – ME, que fará as contratações das bandas.



O promotor encaminhou notificação ao prefeito de Caicó, Bibi Costa, para que este envie cópias do procedimento administrativo que escolheu a empresa Montagem.



Vicente Elisio concedeu prazo de dez dias ao prefeito para receber as informações requeridas.