Cestas natalinas aquecem compras de fim de ano

Marília Rocha Mais de mil cestas natalinas são montadas por dia.

Com a proximidade do dia do natal, empresas aumentam a preparação das cestas, que começam a ser montadas dois meses antes do natal. Nesse período, são gerados mais de 80 novos empregos para montagem de mais de mil cestas por dia. Os itens são os mais variados, mas todas as cestas possuem vinho, panetones e passas, prioritariamente.O negócio é tão rentável que já ultrapassou fronteiras, chegando aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, principal comprador depois dos potiguares. Os preços das cestas variam de R$ 26,50 a R$ 1.690, para clientes de todos os níveis.Vendidas desde 1964, as Cestas São Cristóvão contabilizam atualmente mais de 5 mil clientes, mas o foco são as empresas, que compram em grandes quantidades para presentear os funcionários.