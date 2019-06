Shoppings de Natal realizam promoção conjunta A Promoshopping será lançada nesta sexta-feira (9).

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal), em parceria com os shoppings da cidade lançam a partir desta sexta-feira (9), a Promoshopping. Trata-se de uma ação conjunta entre a entidade e os lojistas de todos os shopping de Natal, a fim de oferecer uma grande liquidação de balanço.



A ação fortalece o segmento shopping e oferece ao consumidor uma oportunidade única de fazer compras em suas lojas favoritas com um desconto especial.



Além disso, haverá nas praias do litoral norte e sul de Natal a distribuição de sacos para lixo. O objetivo é divulgar o Promoshopping e promover a conscientização ambiental, colaborando para manter as praias da cidade limpas.



Para o vice-presidente da CDL Natal, George Ramalho, a Promoshopping é uma excelente ocasião para os lojistas de shopping renovarem seus estoques, além de movimentar o mercado no período que fica entre a alta estação e o carnaval, especialmente no setor de vestuário.



George foi o articulador da idéia, que teve sua edição piloto em 2006, e fala com conhecimento no assunto, pois atua no setor de vestuário em shopping há mais de 20 anos. "A promoção acontece com o objetivo de unir a forças e fazer deste um período propício para as compras de verão. Pretendemos incluir esta data no calendário anual dos shoppings, a exemplo da Liquida Natal", completou.



Para isso, a CDL encomendou uma campanha publicitária utilizando mídias como TV, rádio e jornal, desenvolvendo o conceito "Todos os shoppings em promoção".



Participam da promoção, que segue até o dia 17 de janeiro, os shoppings Midway Mall, Natal Shopping, Via Direta, Shopping Cidade Jardim, Shopping Orla Sul, Norte Shopping e Praia Shopping. Cada shopping fará sua campanha própria, respeitando o período da promoção.